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Россия ударила четырьмя ракетами по Днепру: есть серьезные разрушения

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Россия ударила четырьмя ракетами по Днепру: есть серьезные разрушения

Фото: ТСН.ua

Оккупанты также ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Вечером 28 ноября Россия ударила по Днепру четырьмя ракетами. Они попали в частное предприятие. Там вспыхнул пожар, есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Погибших и раненых нет.

"Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский прицел попала Красногригорьевская община. Люди не пострадали", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Днепре вечером 28 ноября была объявлена воздушная тревога. После чего жители города услышали несколько громких взрывов. Позже стало известно, что российская армия попала в частное предприятие и уничтожила производственные помещения.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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