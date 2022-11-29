Россия ударила четырьмя ракетами по Днепру: есть серьезные разрушения

Оккупанты также ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Вечером 28 ноября Россия ударила по Днепру четырьмя ракетами. Они попали в частное предприятие. Там вспыхнул пожар, есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Погибших и раненых нет.

"Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский прицел попала Красногригорьевская община. Люди не пострадали", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Днепре вечером 28 ноября была объявлена воздушная тревога. После чего жители города услышали несколько громких взрывов. Позже стало известно, что российская армия попала в частное предприятие и уничтожила производственные помещения.

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