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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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158
Время на прочтение
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Россия ударила дронами и УАБами по одной из областей: есть погибшие и раненые (фото)

В результате атак с использованием FPV-дронов и УАБов на Запорожье погибли два человека.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Последствия атаки в Запорожской области

Последствия атаки в Запорожской области / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Российские войска 12 июня нанесли удары по Запорожской области, применив дроны и авиабомбы. В результате очередных военных преступлений врага есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Российские оккупанты нанесли удар по Преображенке с помощью FPV-дронов. В результате удара погибли двое мужчин. Один из них — 47-летний местный житель. Личность второго погибшего в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Кроме того, противник нанес удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Запорожского района. В результате атаки ранения получили двое мужчин в возрасте 58 и 77 лет.

В Запорожье в результате атаки беспилотников пострадала 61-летняя женщина.

Последствия атаки в Запорожской области / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки в Запорожской области / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки в Запорожской области / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки в Запорожской области / © Национальная полиция Украины

Напомним, днем 12 июня российские беспилотники атаковали торговый центр в Запорожье, также были повреждены автомобили на парковке. Было известно об одной пострадавшей женщине с легким осколочным ранением. Взрывы прогремели после 10:00 на фоне длительной воздушной тревоги.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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