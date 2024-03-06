Россия ударила дронами по Сумам: что известно о попаданиях и пострадавших (фото)

Ночью на 6 марта российские беспилотники Shahed атаковали Сумы. Произошли попадания на территории города. Также есть пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх.

"Один Shahed был сбит на подлете к городу. Три — зашли в воздушное пространство над городом Сумы и попали. Слава Богу нашим силам ПВО, изменившим курс и эти "Шахеды" попали практически в микрорайоны и погибших у нас нет. Но очень много пострадало инфраструктура", — рассказал он

В частности, один беспилотник был нацелен на больницу, где находились около 400 больных. Помощь там была оказана соответствующими службами.

В свою очередь, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Остальные два "прилета" произошли по гражданским объектам.

Тем временем в Офисе генпрокурора информируют, что в результате атаки по Сумам начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны. По дамам следствия, пострадали семь человек. Среди раненых есть 10-летний мальчик.

В результате атаки оккупантов повреждено жилье в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения, а — около 20 автомобилей.

Последствия атаки

Последствия атаки БПЛА на Сумы ночью 6 марта.

Последствия атаки БПЛА на Сумы ночью 6 марта. / Фото: Офис Генерального прокурора

Последствия атаки БПЛА на Сумы ночью 6 марта. / Фото: Суспільне

Как сообщалось, этой ночью россияне ударили по Украине дронами. Было уничтожено 38 ударных БПЛА "Shahed". Также захватчики запускали ракеты С-300. Эти воздушные цели сбить не удалось.

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