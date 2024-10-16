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Россия ударила дронами по Тернопольской области: что известно о последствиях

Россия ударила дронами по Тернопольской области: что известно о последствиях

Спасатели. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

В ночь на 16 октября российская армия атаковала беспилотниками Тернопольскую область. Враг нанес удар по одному из промышленных объектов.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

"В результате атаки возник масштабный пожар. Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных в результате попадания нет.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Киев беспилотниками. В небе над столицей отлично отработала ПВО. Уничтожены все дроны.

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