Россия ударила дроном по АЗС: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Атака РФ / © ТСН

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Российские войска 2 июля атаковали беспилотником автомобильную заправочную станцию в Киевском районе Харькова. В результате попадания на месте происшествия возник пожар, также известно о раненых людях.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

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На месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют возгорание и оказывают помощь раненым. Точное количество пострадавших, а также масштабы разрушений гражданской инфраструктуры на заправке устанавливаются.

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«На месте пожар есть пострадавшие. Остальные детали выясняем», — отметил Игорь Терехов.

Как добавил затем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, пострадали два человека.

«Выясняем все обстоятельства обстрела», — заверил Синегубов.

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Напомним, россияне днем 2 июля нанесли новые удары по мирным городам Украины. Под атакой ударных беспилотников оказались Харьков и Запорожье.

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Ранее мы писали, что 2 июля в Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за российской баллистической атаки. Враг ударил по Днепровскому району, повреждена транспортная инфраструктура.

Также после массированного удара РФ по Киеву ночью 2 июля резко возросло количество жертв. По последним данным, погиб уже 21 человек.

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