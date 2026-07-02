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Россия ударила дроном по АЗС: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
В Харькове дрон РФ попал в автозаправку. Вспыхнул масштабный пожар.
Российские войска 2 июля атаковали беспилотником автомобильную заправочную станцию в Киевском районе Харькова. В результате попадания на месте происшествия возник пожар, также известно о раненых людях.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
Атака РФ на Харьков — что известно
На месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют возгорание и оказывают помощь раненым. Точное количество пострадавших, а также масштабы разрушений гражданской инфраструктуры на заправке устанавливаются.
«На месте пожар есть пострадавшие. Остальные детали выясняем», — отметил Игорь Терехов.
Как добавил затем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, пострадали два человека.
«Выясняем все обстоятельства обстрела», — заверил Синегубов.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне днем 2 июля нанесли новые удары по мирным городам Украины. Под атакой ударных беспилотников оказались Харьков и Запорожье.
Ранее мы писали, что 2 июля в Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за российской баллистической атаки. Враг ударил по Днепровскому району, повреждена транспортная инфраструктура.
Также после массированного удара РФ по Киеву ночью 2 июля резко возросло количество жертв. По последним данным, погиб уже 21 человек.