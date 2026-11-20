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Россия ударила дроном по больнице в Харькове: четверо пострадавших и десятки выбитых окон
В результате российской атаки беспилотником на медицинское учреждение в Харькове пострадали четыре человека, а в здании выбиты более 50 окон.
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова . Вражеский беспилотник попал в медицинское учреждение, нанеся повреждения здания и ранения людей.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
По уточненным данным, в результате удара пострадали четыре человека.
Взрывной волной в больнице выбило более 50 окон.
Специалисты продолжают обследовать место атаки, чтобы установить полный масштаб разрушений.
Информацию о состоянии пострадавших городские власти пока не уточнили.
Напомним, что ранее в Киеве зафиксировали попадание у одного из мостов: Кличко сообщил о последствиях атаки