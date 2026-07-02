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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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107
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Россия ударила дроном по фитнес-центру в Запорожье: внутри были люди (видео)

Иван Федоров сообщил о попадании российского дрона в запорожский фитнес-центр.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Россияне атаковали дроном фитнес-центр с бассейном в Запорожье

Россияне атаковали дроном фитнес-центр с бассейном в Запорожье / © Запорожская ОВА

Российские войска 2 июля атаковали беспилотником здание фитнес-центра в Запорожье. В момент попадания вражеского дрона в спортивном комплексе у бассейна находились люди.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Иван Федоров отметил, что удар пришелся прямо по зданию, где расположен фитнес-центр с бассейном. В настоящее время устанавливаются все детали атаки, информация о разрушениях и возможных пострадавших среди посетителей и персонала уточняется.

Также в ОВА был обнародован момент попадания.

Росіяни атакували дроном фітнес-центр із басейном у Запоріжжі / © Запорожская ОВА

Росіяни атакували дроном фітнес-центр із басейном у Запоріжжі / © Запорожская ОВА

Напомним, россияне днем 2 июля нанесли новые удары по гражданским городам Украины. Под атакой ударных беспилотников оказались Харьков и Запорожье.

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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