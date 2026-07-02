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Россия ударила дроном по фитнес-центру в Запорожье: внутри были люди (видео)
Иван Федоров сообщил о попадании российского дрона в запорожский фитнес-центр.
Российские войска 2 июля атаковали беспилотником здание фитнес-центра в Запорожье. В момент попадания вражеского дрона в спортивном комплексе у бассейна находились люди.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Иван Федоров отметил, что удар пришелся прямо по зданию, где расположен фитнес-центр с бассейном. В настоящее время устанавливаются все детали атаки, информация о разрушениях и возможных пострадавших среди посетителей и персонала уточняется.
Также в ОВА был обнародован момент попадания.
Напомним, россияне днем 2 июля нанесли новые удары по гражданским городам Украины. Под атакой ударных беспилотников оказались Харьков и Запорожье.