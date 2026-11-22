Пожар, огонь / © pixabay.com

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Российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. В результате попадания в Киевском районе города возник пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

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«Попадание ударного дрона в Киевском районе. На месте пожар», - отметил мэр.

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По словам Терехова, последствия российской атаки пока уточняются.

Информации о возможных пострадавших, поврежденных объектах и масштабах пожара пока нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия ударила дроном по больнице в Харькове: четверо пострадавших и десятки выбитых окон

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