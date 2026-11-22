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Россия ударила дроном по Харькову: в одном из районов вспыхнул пожар
Утром 22 ноября российский ударный беспилотник попал в Киевском районе Харькова, вызвав пожар.
Российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. В результате попадания в Киевском районе города возник пожар.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
«Попадание ударного дрона в Киевском районе. На месте пожар», - отметил мэр.
По словам Терехова, последствия российской атаки пока уточняются.
Информации о возможных пострадавших, поврежденных объектах и масштабах пожара пока нет.
Напомним, что ранее сообщалось, что Россия ударила дроном по больнице в Харькове: четверо пострадавших и десятки выбитых окон
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