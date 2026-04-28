Россия ударила дроном по Сумам: повреждены дома и магазин
В ночь на 28 апреля российский беспилотник атаковал Ковпаковский район Сум, в результате чего повреждены пять частных домов и магазин.
Как сообщает официальная страница Сумской городской военной администрации, в результате удара повреждены пять частных жилых домов и один магазин. В зданиях выбиты окна.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Другие последствия атаки уточняются.
На месте работают соответствующие службы.
Мы ранее информировали, что информация о возможном полуокружении Сум не соответствует действительности. Враг находится далеко от города, а прорывов нет.