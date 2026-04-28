Россия ударила дроном по Сумам: повреждены дома и магазин

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 28 апреля российские войска совершили атаку беспилотником по Ковпаковскому району города Сумы .

Как сообщает официальная страница Сумской городской военной администрации, в результате удара повреждены пять частных жилых домов и один магазин. В зданиях выбиты окна.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Другие последствия атаки уточняются.

На месте работают соответствующие службы.

Мы ранее информировали, что информация о возможном полуокружении Сум не соответствует действительности. Враг находится далеко от города, а прорывов нет.

