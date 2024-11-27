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Россия ударила FPV-дроном по автомобилю, развозившему хлеб в Запорожье

Россия ударила FPV-дроном по автомобилю, развозившему хлеб в Запорожье

Поврежденный автомобиль / Фото: Facebook / Запорожская ОВА

Водитель получил травмы головы.

27 ноября, враг коварно атаковал FPV-дроном по автомобилю, который развозит хлеб в прифронтовые города Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Враг атаковал автомобиль, который вез хлеб в прифронтовые села — ранен водитель. Россия продолжает цинично охотиться на жителей прифронтовых территорий", — говорится в сообщении.

Водитель с травмами доставлен в больницу.

Напомним, российские войска атаковали Киевскую область 26 ноября, в результате чего зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов.

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