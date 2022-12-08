Россия ударила из "Градов" по Днепропетровщине: прилетело более 70 снарядов

Россия семь раз за ночь ударила по Днепропетровщине.

В ночь на 8 декабря российская армия семь раз ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрел попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая общины. Туда прилетело более 70 российских снарядов.

Погибших и раненых нет. Работники ГСЧС проводят обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, российская армия пыталась атаковать Днепропетровщину беспилотниками "Shahed-136". Оккупанты направили на область восемь дронов. Обошлось без погибших и раненых.

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