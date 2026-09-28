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Россия ударила КАБами по Харькову: есть пострадавшие, повреждены жилые дома
В результате обстрела повреждены несколько жилых домов, известно по меньшей мере о двух пострадавших.
Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли удар управляемыми авиабомбами по двум районам Харькова.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Городской голова заявил о двойном ударе по Киевскому району города.
«Враг нанес двойной удар по Киевскому району города. Последствия уточняем», — написал Терехов.
По уточненной информации Ситуационного центра, одно из попаданий произошло возле многоквартирных домов в Салтовском районе. Детали о последствиях атаки продолжают выяснять.
Также он сообщил о первых пострадавших в результате вражеских обстрелов.
«В Салтовском районе есть пострадавшие в результате вражеских обстрелов — сейчас двое», — отметил Терехов.
По его словам, в результате обстрела двух районов Харькова управляемыми авиабомбами повреждено несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку на Киев, в результате чего зафиксировано падение обломков беспилотников в четырех районах столицы.
Мы ранее информировали, что россияне опубликовали видео поражения бизнес-центра Инком в Киеве.