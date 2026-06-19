Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

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Российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Харькову — под атакой оказался Холодногорский район города, в результате чего пострадали и значительны разрушения.

По словам Игоря Терехова , кафиры ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова. Пока известно о пострадавших, однако точное количество травмированных и их состояние еще уточняются.

В результате попадания управляемой авиабомбы повреждено около 15 частных жилых домов, а также складское помещение. На месте идет обследование территории, спасательные службы устанавливают окончательные масштабы разрушений.

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Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь угроза повторных атак со стороны РФ сохраняется.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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