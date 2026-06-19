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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами — под ударом оказался Холодногорский район, где зафиксировано разрушение жилых домов и пострадали.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ЧТОБ

ЧТОБ / © Wikimedia Commons

Российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Харькову — под атакой оказался Холодногорский район города, в результате чего пострадали и значительны разрушения.

По словам Игоря Терехова , кафиры ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова. Пока известно о пострадавших, однако точное количество травмированных и их состояние еще уточняются.

В результате попадания управляемой авиабомбы повреждено около 15 частных жилых домов, а также складское помещение. На месте идет обследование территории, спасательные службы устанавливают окончательные масштабы разрушений.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь угроза повторных атак со стороны РФ сохраняется.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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Дата публикации
Количество просмотров
140
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