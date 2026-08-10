Россия ударила КАБами по Сумам: пятеро пострадавших, поврежден жилой сектор

Скорая помощь / © Freepik

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Российские оккупационные войска этой ночью нанесли удары КАБами по Сумам . Попадание зафиксировано на трех локациях в двух районах города.

Об этом сообщает Сумская городская военная администрация.

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По предварительной информации, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере пять человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Информации о погибших пока нет.

Также в результате ударов поврежден жилищный сектор. Специалисты обследуют места попадания и прилегающие территории.

Полные масштабы разрушений и последствия атаки уточняются.

Напомним, накануне россияне атаковали молочную ферму на Сумщине и. Погибли многие коровы. По словам главы ОВА, работники фермы обнаружили обломки реактивного дрона, в частности, его двигатель, прямо рядом с погибшими животными. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.

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