Россия ударила несколькими типами ракет и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО

В ночь на вторник, 10 сентября, российские оккупационные войска нанесли удары баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П и 46 беспилотниками "Shahed". Противовоздушная оборона уничтожила 38 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях", — сообщили ПС.

Радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 48 средств воздушного нападения. Ракеты "Искандер-М" россияне запускали из оккупированного Крыма, а Х-31П – из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Российские БпЛА летели из Курска и Ейска.

Отмечается, что три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины: один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Кроме того, три "Shahed" были локационно потеряны на территории Украины. Вероятно, эти дроны упали под влиянием средств РЭБ).

Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. Дроны фиксировались в нескольких областях.

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