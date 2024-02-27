Россия ударила ночью ракетами и дронами: сколько воздушных целей удалось уничтожить

В ночь на вторник, 27 февраля, российская армия атаковала Украину несколькими типами ракет и ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 11 дронов и две ракеты Х-59.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что армия РФ атаковала баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной Х-31П – с временно оккупированной территории Херсонской и Донецкой областей. 13 "Shahed" оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска и Курской области России.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

ПС подчеркнули, что к отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

К слову, в Силах обороны юга проинформировали, что маневры российских БПЛА в их операционной зоне длились два часа. Четыре Shahed были уничтожены в Кировоградской области. Кроме того, применялась и тактическая авиация, с временно оккупированной Херсонщины осуществившая пуск двух управляемых авиационных ракет Х-59 в направлении Кировоградской области. Обе ракеты удалось уничтожить в Днепропетровской области.

Как сообщалось, ночью российский дрон во время атаки на Украину залетел в Молдову. Затем он вошел в воздушное пространство Украины. Там его уничтожило ПВО.

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