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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по 21-этажному дому в Одессе: люди были заблокированы в квартирах (фото)

Россия снова атаковала Одессу: есть погибшие и пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Россия ударила по Одессе

Россия ударила по Одессе

Ночью 28 июня 2025 года Россия ударила по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

Спасены 5 человек, среди них – маленький ребенок.

Предварительно известно о 2 погибших , по меньшей мере, 4 пострадавших .

На месте работают психологи и развернут пункт несокрушимости от ГСЧС.

Ситуацию усугубляли повторные воздушные тревоги.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .

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