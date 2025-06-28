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- Украина
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Россия ударила по 21-этажному дому в Одессе: люди были заблокированы в квартирах (фото)
Россия снова атаковала Одессу: есть погибшие и пострадавшие.
Ночью 28 июня 2025 года Россия ударила по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.
Спасены 5 человек, среди них – маленький ребенок.
Предварительно известно о 2 погибших , по меньшей мере, 4 пострадавших .
На месте работают психологи и развернут пункт несокрушимости от ГСЧС.
Ситуацию усугубляли повторные воздушные тревоги.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .