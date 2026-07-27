Россия ударила по автобусу с людьми в Запорожье

Удар по автобусу в Запорожье / Фото: Иллюстративное / © Credits

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Российские оккупанты посреди дня прицельно атаковали общественный транспорт в Запорожье. По предварительной информации Запорожской областной военной администрации, в результате обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне ударили по автобусу в Запорожье

Россияне атаковали автобус, который с людьми передвигался по Запорожью. По словам Ивана Федорова, на данный момент пострадавших нет.

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Автобус получил сильные повреждения — он фактически наполовину уничтожен. В нем выбиты окна, разбит салон и появилась дыра в крыше после попадания.

В ОВА подчеркивают, что объектом атаки стал обычный пассажирский транспорт, а не военная цель. По состоянию на 14:00 в Запорожье и области сохраняется угроза ударов баллистическими ракетами.

Россияне весь день атакуют Запорожье

Напомним, 27 июля российские войска атаковали Запорожье баллистическими ракетами, о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Позже стало известно о трех раненых, среди них одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии — врачи борются за ее жизнь.

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Кроме того, в результате вражеских атак на Запорожье и Днепр в ночь на 27 июля погибли два человека — в том числе 67-летний мужчина в Запорожье, и есть раненые. В обоих городах получили повреждения жилые дома, автомобили и инфраструктура, а под завалами в Запорожье могут оставаться люди.

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