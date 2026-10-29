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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по большому городу: возникли перебои со светом и водой

В Днепре после атаки РФ исчез свет и начались перебои с водой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Россия ударила по большому городу

Россия ударила по большому городу

В результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру, часть Днепра осталась без электроснабжения. Также в некоторых районах города возникли перебои с водой.

Об этом сообщили в местных пабликах, а также компании ДТЭК.

Днепр остался без света — какая причина

«Днепр: враг снова атакует энергетику. Повреждено оборудование магистральных сетей», — заявили представители ведомства.

По данным энергетиков, из-за вражеского удара без света осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также близлежащих районов. Кроме этого, местами в городе фиксируют перебои с водоснабжением.

«Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет как можно быстрее», — подчеркнули в ДТЭК.

Война в Украине — последние новости

Напомним, 29 октября Россия ударила авиабомбой по пятиэтажке в Изюме на Харьковщине. Дом частично разрушен.

Ранее мы писали, что россияне нанесли удар дроном по гражданскому пассажирскому электропоезду в Днепре, в результате чего погибли 14 человек и 13 получили ранения.

Также днем 29 октября русская армия ударила по Чернигову. «Прилет» произошел по центральной части города. Погибли две 15-летние девочки.

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