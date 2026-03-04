Россия ударила по большому областному центру: детали

Столб дыма

Реклама

Армия РФ 4 марта нанесла удар по Днепру . К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по Днепру. Предварительно никто не пострадал. Последствия атаки уточняются», — говорится в сообщении.

Реклама

По состоянию на 16.05 в области продолжается воздушная тревога, поэтому людей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя.

Ранее сбитый вражеский Shahed упал в 10 метрах от частного дома городского головы Бориса Филатова в Днепре . Мэр уточнил, что падение дрона произошло непосредственно рядом с его жильем, но о намеренном покушении речь не идет. По словам Филатова, ситуацию спасла обычная толстая подпорная стенка.