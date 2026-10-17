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Россия ударила по большому областному центру: город остался без электричества — что известно
Винницу накрыл блекаут из-за российской атаки.
Российская армия атаковала Винницу. Утром в субботу, 17 октября, областной центр остался без электроэнергии.
Что известно о российской атаке и ее последствиях — читайте в материале ТСН.ua.
Об отключении света в Виннице сообщил городской голова Сергей Моргунов. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений.
«Из-за российской атаки — Винница без электроэнергии», — подчеркнул чиновник.
По его словам, критическая инфраструктура в городе работает на резервном питании. В то же время остановился весь электротранспорт. На его маршруты запустят больше автобусов и маршрутных такси.
Атака на Винницу 16 октября — что известно
Накануне мощные взрывы потрясли Винницу. Областной центр и некоторые районы оказались под массированной атакой.
По данным местных властей, следствие ударов потерпели разрушения объекты гражданской инфраструктуры. Известно о по меньшей мере шести пострадавших.