Отключение света. / © ТСН.ua

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Российская армия атаковала Винницу. Утром в субботу, 17 октября, областной центр остался без электроэнергии.

Что известно о российской атаке и ее последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

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Об отключении света в Виннице сообщил городской голова Сергей Моргунов. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений.

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«Из-за российской атаки — Винница без электроэнергии», — подчеркнул чиновник.

По его словам, критическая инфраструктура в городе работает на резервном питании. В то же время остановился весь электротранспорт. На его маршруты запустят больше автобусов и маршрутных такси.

Атака на Винницу 16 октября — что известно

Накануне мощные взрывы потрясли Винницу. Областной центр и некоторые районы оказались под массированной атакой.

По данным местных властей, следствие ударов потерпели разрушения объекты гражданской инфраструктуры. Известно о по меньшей мере шести пострадавших.

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