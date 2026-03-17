Россия ударила по большому областному центру: много раненых (видео)
Вражеский удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора.
Россияне нанесли удар по Запорожью. Пострадали восемь людей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
«Вражеский удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое — порезы головы и тела», — сообщил чиновник.
Федоров добавил, что число пострадавших возросло до восьми человек.
«Шесть сотрудников получили сотрясение мозга. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести», — отметил глава Запорожской ОВА.
Также Федоров обнародовал фотографии последствий вражеского удара.
Над городом поднимается черный дым.
Напомним, в результате российской атаки на Запорожье 16 марта погибла 68-летняя женщина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 15-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее ожоги, минно-взрывные травмы и многочисленные переломы.