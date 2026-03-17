Россия ударила по большому областному центру: много раненых (видео)

Последствия удара по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью. Пострадали восемь людей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Вражеский удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое — порезы головы и тела», — сообщил чиновник.

Федоров добавил, что число пострадавших возросло до восьми человек.

«Шесть сотрудников получили сотрясение мозга. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести», — отметил глава Запорожской ОВА.

Также Федоров обнародовал фотографии последствий вражеского удара.

Последствия вражеского удара по Запорожью

Над городом поднимается черный дым.

Дата публикации 07:20, 17.03.26

Напомним, в результате российской атаки на Запорожье 16 марта погибла 68-летняя женщина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 15-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее ожоги, минно-взрывные травмы и многочисленные переломы.