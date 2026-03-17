ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
469
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по большому областному центру: много раненых (видео)

Вражеский удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия удара по Запорожью

Последствия удара по Запорожью

Дополнено новыми материалами

Россияне нанесли удар по Запорожью. Пострадали восемь людей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Вражеский удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое — порезы головы и тела», — сообщил чиновник.

Федоров добавил, что число пострадавших возросло до восьми человек.

«Шесть сотрудников получили сотрясение мозга. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести», — отметил глава Запорожской ОВА.

Также Федоров обнародовал фотографии последствий вражеского удара.

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Над городом поднимается черный дым.

Напомним, в результате российской атаки на Запорожье 16 марта погибла 68-летняя женщина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 15-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее ожоги, минно-взрывные травмы и многочисленные переломы.

Дата публикации
Количество просмотров
469
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie