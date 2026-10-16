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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по большому областному центру на западе страны: в городе блекаут (обновлено)

В течение ночи и утром Волынь находилась под русской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Отключение света.

Отключение света. / © Getty Images

Утром 16 октября российские реактивные БПЛА ударили по Луцку. Областной центр остался без электроэнергии.

Что известно об атаке на Луцк и ее последствиях — читайте на сайте ТСН.ua.

В течение утра Луцк находится под атакой беспилотников — в городе несколько раз звучали сирены. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 07:12 до 07:29, произошли новые взрывы.

Атака на Луцк — что известно

Временный глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил, что с ночи РФ непрерывно атаковала регион. В частности, в Луцке пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Прошло без пострадавших

«Около 20 враждебных целей было направлено на Волынь. Есть разрушение гражданской и критической инфраструктуры», — подчеркнул он.

Кроме того, в селе Маневичи было повреждено частное предприятие. По меньшей мере два человека получили травмы. Впрочем, по данным ОВА, судьба еще пяти человек пока не известна.

Отключение света в Луцке

Корреспонденты ТСН.ua сообщали, что после взрывов в областном центре начались проблемы со светом. В городе массово остановился общественный электротранспорт. Кроме того, местные Телеграмм-каналы сообщают, что на окраине Луцка по прилету возник пожар вблизи ЛЭП.

Секретарь горсовета Андрей Разумовский подтвердил, что из-за атаки российских БПЛА в Луцке произошло отключение света. В настоящее время коммунальные службы работают на резервных источниках питания.

«Из-за атаки вражеских беспилотников город остался без электроснабжения», — подчеркнул чиновник.

Глава ОВА Романюк уточнил, что в результате ударов по Луцку без электроснабжения оказалось 370 тысяч абонентов.

Атака на запад Украины — последние новости

Ночью российские войска атаковали западные регионы Украины ударными БПЛА. Взрывы раздались в Ровно, Луцке и Ковеле.

Дважды ночью Россия атаковала городок Чортков в Тернопольской области. Произошли попадания. В городе повреждены помещения на производственном предприятии. Возник пожар

Кроме того, с утра атака РФ продолжилась и реактивные дроны массово двигались на запад. В ряде регионов была объявлена «желтая» воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Снова громко было в Луцке, Ровно, а также в Хмельницком.

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