Россия ударила по большому областному центру: один человек погиб, еще четыре пострадали

ГСЧС

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Вечером 24 октября российские захватчики нанесли удар по Новобаварскому району Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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«В результате вражеской атаки в Новобаварском районе погиб один человек», — говорится в сообщении главы ОВА.

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Он заявил, что в результате российского удара в районе также загорелось одноэтажное здание.

По словам Синегубова, еще четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что во время очередной вражеской атаки на запад Украины россияне нанесли удар по Сарненскому району Ровенщины.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали инфраструктуру Запорожья. Предварительно известно о двух раненых и поврежденных автомобилях.

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