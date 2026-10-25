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Россия ударила по большому областному центру — первые детали
В результате ударов РФ по Днепру погибших и раненых нет. На месте работают экстренные службы.
Российские войска утром 25 октября снова нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Россияне снова нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших и раненых нет. На месте работают все экстренные службы.
Напомним, враг атаковал один из торговых объектов в Запорожье. В результате удара возник пожар.
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