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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия ударила по большому областному центру — первые детали

В результате ударов РФ по Днепру погибших и раненых нет. На месте работают экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели

Спасатели / © Associated Press

Российские войска утром 25 октября снова нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Россияне снова нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и раненых нет. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, враг атаковал один из торговых объектов в Запорожье. В результате удара возник пожар.

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