Россия ударила по большому областному центру: первые детали о раненых и разрушении (фото)
В Запорожье после мощных взрывов вспыхнули пожары.
Днем 26 мая армия Российской Федерации атаковала Запорожье . В результате ударов по меньшей мере трое пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне продолжают террор областного центра", - подчеркнул он.
По предварительным данным, по меньшей мере три человека получили травмы. Среди пострадавших две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина.
Атака на Запорожье - какие последствия
Позже глава ОВА добавил , что взрывной волной и обломками повреждено нежилое здание. Кроме того, повреждены припаркованные рядом автомобили. Некоторые авто загорелись.
«Воспламенение уже ликвидировали спасатели. Другие последствия вражеской атаки устанавливаются», – добавил Федоров.
Заметим, в Запорожье и области воздушная тревога продолжалась с 09:46 до 12:14. Местные власти предупреждали об угрозе беспилотников, ракет Х-59/69, КАБов и скоростных воздушных целей.
Напомним, ночью против 26 мая РФ атаковала жилищный сектор в Полтавской области. В результате ударов повреждены жилье и объекты инфраструктуры. Возникли масштабные пожары.