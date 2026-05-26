Украина
Россия ударила по большому областному центру: первые детали о раненых и разрушении (фото)

В Запорожье после мощных взрывов вспыхнули пожары.

Елена Капник
Удар по Запорожье 26 мая

Дополнено новыми материалами

Днем 26 мая армия Российской Федерации атаковала Запорожье . В результате ударов по меньшей мере трое пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне продолжают террор областного центра", - подчеркнул он.

По предварительным данным, по меньшей мере три человека получили травмы. Среди пострадавших две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина.

Атака на Запорожье - какие последствия

Позже глава ОВА добавил , что взрывной волной и обломками повреждено нежилое здание. Кроме того, повреждены припаркованные рядом автомобили. Некоторые авто загорелись.

«Воспламенение уже ликвидировали спасатели. Другие последствия вражеской атаки устанавливаются», – добавил Федоров.

До трех возросло количество раненых в Запорожье

Заметим, в Запорожье и области воздушная тревога продолжалась с 09:46 до 12:14. Местные власти предупреждали об угрозе беспилотников, ракет Х-59/69, КАБов и скоростных воздушных целей.

Напомним, ночью против 26 мая РФ атаковала жилищный сектор в Полтавской области. В результате ударов повреждены жилье и объекты инфраструктуры. Возникли масштабные пожары.

