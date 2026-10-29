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- Украина
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Россия ударила по большому областному центру: "прилетело" в учебное заведение – первые детали
В двух районах Харькова зафиксировано попадание дронов.
Сегодня, 29 октября, россияне накрыли огнем Харьков. На месте удара возник пожар.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Зафиксирован вражеский удар по Холодрогорскому району. На месте удара — пожар. Кроме этого, есть попадание вражеской дроны по Салтовскому району. Последствия уточняем», — отметил он.
Впоследствии он уточнил, что враг нанес удар по учебному заведению.
Напомним, накануне россияне нанесли удар по Основянскому району Харькова. Попадание зафиксировали по многоквартирному жилому дому, где оказались заблокированными люди. Известно о пяти раненых.
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