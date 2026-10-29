Россия ударила по большому областному центру: "прилетело" в учебное заведение – первые детали

Спасатели

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Сегодня, 29 октября, россияне накрыли огнем Харьков. На месте удара возник пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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«Зафиксирован вражеский удар по Холодрогорскому району. На месте удара — пожар. Кроме этого, есть попадание вражеской дроны по Салтовскому району. Последствия уточняем», — отметил он.

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Впоследствии он уточнил, что враг нанес удар по учебному заведению.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по Основянскому району Харькова. Попадание зафиксировали по многоквартирному жилому дому, где оказались заблокированными люди. Известно о пяти раненых.

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