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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по большому областному центру: "прилетело" в учебное заведение – первые детали

В двух районах Харькова зафиксировано попадание дронов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели

Спасатели

Сегодня, 29 октября, россияне накрыли огнем Харьков. На месте удара возник пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Зафиксирован вражеский удар по Холодрогорскому району. На месте удара — пожар. Кроме этого, есть попадание вражеской дроны по Салтовскому району. Последствия уточняем», — отметил он.

Впоследствии он уточнил, что враг нанес удар по учебному заведению.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по Основянскому району Харькова. Попадание зафиксировали по многоквартирному жилому дому, где оказались заблокированными люди. Известно о пяти раненых.

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