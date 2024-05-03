Россия ударила по частному сектору в Харькове: что известно о последствиях атаки

В пятницу, 3 мая, российские военные ударили управляемыми авиационными бомбами по частным домам в Харькове. Под завалами — люди.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди", — говорится в сообщении.

На месте "прилета" продолжается поисково-спасательная операция.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об 78-летнем пострадавшем. У него острая реакция на стресс. Также 66-летний мужчина получил акубаротравму

"Разрушены по меньшей мере два частных дома", — сообщил он.

Впоследствии Терехов уточнил, что, предварительно, погибла одна женщина пенсионного возраста.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы — третьи с утра. Местные власти проинформировали, что Россия ударила по городу УАБами. "Прилет" пришелся в зону жилой застройки.

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