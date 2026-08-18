Россия ударила по частному сектору Запорожья: вспыхнул пожар, повреждены дома

Пожар / © pixabay.com

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В ночь на 18 августа российские войска нанесли удар по Запорожью . Под вражеской атакой оказался частный сектор города.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

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По его словам, в результате удара произошел пожар и повреждены частные дома .

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Информация о возможных погибших или пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте атаки работают соответствующие службы. Иные последствия российского удара устанавливают.

Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.

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