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Россия ударила по частному сектору Запорожья: вспыхнул пожар, повреждены дома
В Запорожье в результате очередной российской атаки повреждены жилые дома в частном секторе. На месте удара возник пожар.
В ночь на 18 августа российские войска нанесли удар по Запорожью . Под вражеской атакой оказался частный сектор города.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, в результате удара произошел пожар и повреждены частные дома .
Информация о возможных погибших или пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте атаки работают соответствующие службы. Иные последствия российского удара устанавливают.
Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.