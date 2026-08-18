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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по частному сектору Запорожья: вспыхнул пожар, повреждены дома

В Запорожье в результате очередной российской атаки повреждены жилые дома в частном секторе. На месте удара возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар

Пожар / © pixabay.com

В ночь на 18 августа российские войска нанесли удар по Запорожью . Под вражеской атакой оказался частный сектор города.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, в результате удара произошел пожар и повреждены частные дома .

Информация о возможных погибших или пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте атаки работают соответствующие службы. Иные последствия российского удара устанавливают.

Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.

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