Россия ударила по десяткам жилых домов: под атакой еще один регион Украины (фото)

Россияне ударили по Полтавской области. В Миргородском районе в результате падения БПЛА повреждена жилищная и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

В частности, разрушения получили около 20 частных домов, многоквартирные дома, образовательное учреждение, два магазина, а также автомобили и вагон с зерном. После ушибов возникли пожары.

На местах происшествия работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки и занимаются тушением возгораний.

"Информации о травмированных не поступало", - сообщил Дьяковнич.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия совершила массированную атаку по Полтавщине дронами и ракетами . В результате удара погибли два человека, еще 11 получили ранения. В Полтавской общине повреждены жилые дома и гостиница, возникли пожары. На местах ударов работали спасатели, медики и другие службы, ликвидация последствий продолжается.