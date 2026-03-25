Россия ударила по десяткам жилых домов: под атакой еще один регион Украины (фото)
В Полтавской области зафиксированы последствия очередной атаки вражеских беспилотников.
Россияне ударили по Полтавской области. В Миргородском районе в результате падения БПЛА повреждена жилищная и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.
В частности, разрушения получили около 20 частных домов, многоквартирные дома, образовательное учреждение, два магазина, а также автомобили и вагон с зерном. После ушибов возникли пожары.
На местах происшествия работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки и занимаются тушением возгораний.
"Информации о травмированных не поступало", - сообщил Дьяковнич.
Напомним, в ночь на 24 марта Россия совершила массированную атаку по Полтавщине дронами и ракетами . В результате удара погибли два человека, еще 11 получили ранения. В Полтавской общине повреждены жилые дома и гостиница, возникли пожары. На местах ударов работали спасатели, медики и другие службы, ликвидация последствий продолжается.