Россия ударила по детсаду вблизи областного центра: что известно (фото)

Атака на Сумщину / © Фото из открытых источников

В Сумской общине, 21 марта, российские войска нанесли удар по территории заведения дошкольного образования. Попадания зафиксировали в Великочернеччинском старостате.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

«Зафиксировано попадание БПЛА типа „Молния“ по территории заведения дошкольного образования в Великочернечском старостате», — говорится в сообщении.

Атака на Сумскую область / © Фото из открытых источников

В результате удара повреждено здание детского сада. В частности, выбиты окна и двери.

Атака на Сумскую область / © Фото из открытых источников

К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме атаки беспилотником, российские войска нанесли еще четыре удара управляемыми авиабомбами по территории старостата.

Последствия этих обстрелов уточняются.

Напомним, 21 марта российские войска вторично за день атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы, в одном из районов было зафиксировано задымление.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки было обесточено более 47 тысяч абонентов. Часть потребителей уже удалось заживить, остальные остаются без электроснабжения до завершения восстановительных работ.

В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной», — сообщил Федоров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также в результате утреннего удара российского дрона по частному дому в Запорожье погибли супруги.

Об этом сообщило «Суспільне», опубликовав видео с места трагедии. На кадрах видно, как собака погибших не отходит от пепелища, воет и пытается вырваться из поводка, чтобы вернуться к месту, где находились его хозяева. Четвероногого, пытающегося добраться до разрушенного дома, сдерживали люди.