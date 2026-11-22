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Россия ударила по детскому саду в большом городе — что известно о последствиях
Российский «Шахед» попал в детский сад в Немышлянском районе Харькова. Есть двое пострадавших, повреждены окна многоэтажки.
Российские войска вечером 22 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из вражеских «Шахедов» попал в детский сад в Немышлянском районе города. В результате атаки двое пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в результате попадания в детский сад также повреждены окна в близлежащем многоэтажном доме.
В Холодногорском районе Харькова зафиксировали попадание еще одного российского беспилотника — реактивного «Шахеда».
Последствия вражеской атаки и информация о пострадавших уточняются.
Между тем, стали известны детали спасения людей из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере. В частности, ГСЧС спасли 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками почти 14 часов.
Напомним, в Дымере в Киевской области продолжается разбор завалов разрушенной российским ударом многоэтажки. В ночь на 22 ноября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область.