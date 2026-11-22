Харьков оказался под атакой российских беспилотников / © tsn.ua

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Российские войска вечером 22 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из вражеских «Шахедов» попал в детский сад в Немышлянском районе города. В результате атаки двое пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, в результате попадания в детский сад также повреждены окна в близлежащем многоэтажном доме.

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В Холодногорском районе Харькова зафиксировали попадание еще одного российского беспилотника — реактивного «Шахеда».

Последствия вражеской атаки и информация о пострадавших уточняются.

Между тем, стали известны детали спасения людей из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере. В частности, ГСЧС спасли 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками почти 14 часов.

Напомним, в Дымере в Киевской области продолжается разбор завалов разрушенной российским ударом многоэтажки. В ночь на 22 ноября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область.

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