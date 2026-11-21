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Россия ударила по детскому саду в Запорожье: в соседней многоэтажке вспыхнул пожар
В ночь на 21 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.
В Запорожье в результате очередной российской атаки пострадала гражданская инфраструктура. Оккупанты нанесли удар по детскому саду, после чего в соседнем жилом доме возник пожар.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации .
По информации ОВА, возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки, расположенной неподалеку от атакуемого дошкольного учреждения.
Пока информацию о возможных травмированных уточняют.
Дополнительные подробности относительно масштабов повреждений детского сада и жилого дома областные власти пока не обнародовали.
Ранее мы писали о том, что российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Запорожье, попав в объекты промышленной инфраструктуры в трех районах города. В результате вражеской атаки один человек погиб, 11 пострадали.