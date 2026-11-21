Запорожье / © Facebook / Запорожская ОВА

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В Запорожье в результате очередной российской атаки пострадала гражданская инфраструктура. Оккупанты нанесли удар по детскому саду, после чего в соседнем жилом доме возник пожар.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации .

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По информации ОВА, возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки, расположенной неподалеку от атакуемого дошкольного учреждения.

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Пока информацию о возможных травмированных уточняют.

Дополнительные подробности относительно масштабов повреждений детского сада и жилого дома областные власти пока не обнародовали.

Ранее мы писали о том, что российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Запорожье, попав в объекты промышленной инфраструктуры в трех районах города. В результате вражеской атаки один человек погиб, 11 пострадали.

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