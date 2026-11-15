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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по детскому учреждению крупного областного центра — первые детали

Российский беспилотник типа Молния попал в здание детского учебного заведения в Шевченковском районе Харькова. Терехов сообщил о последствиях атаки.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия ударила по детскому учреждению крупного областного центра — первые детали

В Харькове зафиксировали попадания российского БПЛА по детскому учреждению / © tsn.ua

Российские войска атаковали Харьков беспилотником типа Молния. Попадание зафиксировали в Шевченковском районе города — под ударом оказалось здание детского учебного заведения.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, последствия атаки уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия устанавливаются обстоятельства и последствия российского удара.

Напомним, накануне, 14 ноября, РФ атаковала Харьков реактивным боевым дроном. Попадание зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немышлянском районе.

Ранее Харьков очутился под ударом РФ. Армия врага атаковала больницу в Немышлянском районе. Тогда российская атака пришлась на переход между корпусами медучреждения, повредила медицинские отделения и более тысячи окон в больнице и окрестных домах. Пострадали 73 человека, среди них пациенты и медики, а 226 пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы.

Также говорилось, что российский БпЛА попал в здание больницы, после чего пожар охватил несколько этажей. Две женщины пострадали: одну госпитализировали, другой медики оказали помощь на месте. Дрон пробил стену медицинского учреждения между этажами.

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