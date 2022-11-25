Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов": прилетело более 70 снарядов

Масштабы разрушений пока неизвестны.
В ночь на 25 ноября российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Пострадали Марганецкая и Никопольская громады. Раненых и погибших нет.
Детали обстрелов и масштабы разрушений уточняются.
Напомним, Киев готовится к повторному массированному ракетному удару со стороны РФ. Мэр столицы Виталий Кличко призвал сделать запасы воды, еды и иметь теплую одежду. Глава города дал совет киевлянам, как подготовиться к длительному отсутствию света.
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