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Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов": прилетело более 70 снарядов

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1732
Время на прочтение
1 мин
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Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов": прилетело более 70 снарядов

Масштабы разрушений пока неизвестны.

В ночь на 25 ноября российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Пострадали Марганецкая и Никопольская громады. Раненых и погибших нет.

Детали обстрелов и масштабы разрушений уточняются.

Напомним, Киев готовится к повторному массированному ракетному удару со стороны РФ. Мэр столицы Виталий Кличко призвал сделать запасы воды, еды и иметь теплую одежду. Глава города дал совет киевлянам, как подготовиться к длительному отсутствию света.

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Дата публикации
Просмотры
1732
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