Россия ударила по Днепропетровщине: вспыхнул пожар, серьезные разрушения (фото)

Погибших и пострадавших нет.
В ночь на 13 декабря российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали Никопольская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Погибших и раненых нет. В Никополе разрушения получили около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередачи. Обстрел вызвал пожар.
В Красногригорьевской общине пострадали более 10 частных домов и хозяйственных построек, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.
В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.
Напомним, вчера, 12 декабря, российская армия также била по Никопольскому району Днепропетровщины. Пострадали Никопольская и Марганецкая громады. Россияне направили туда не менее 30 снарядов.
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