Россия ударила по Днепропетровщине: вспыхнул пожар, серьезные разрушения (фото)

Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 13 декабря российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали Никопольская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Погибших и раненых нет. В Никополе разрушения получили около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередачи. Обстрел вызвал пожар.

В Красногригорьевской общине пострадали более 10 частных домов и хозяйственных построек, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.

В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, вчера, 12 декабря, российская армия также била по Никопольскому району Днепропетровщины. Пострадали Никопольская и Марганецкая громады. Россияне направили туда не менее 30 снарядов.

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