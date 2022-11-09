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Россия ударила по Днепру дронами-камикадзе: есть тяжелые раненые (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Россия ударила по Днепру дронами-камикадзе: есть тяжелые раненые (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Пять беспилотников удалось сбить, однако есть и попадания.

В ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе. В результате были ранены четверо работников.

Все они находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Российская атака повлекла за собой масштабный пожар. Огонь вспыхнул на площади более трех тысяч квадратных метров. Были разрушены склады предприятия.

Резниченко отметил, что пять вражеских беспилотников сбили украинские защитники.

"По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады — Мировская и Марганецкая. Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие", — добавил глава ОВА.

Напомним, минувшей ночью российская армия била по Никопольскому району Днепропетровской области. Из "Градов" и тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли две громады. В результате были повреждены многоэтажки и частные жилые дома.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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Дата публикации
Просмотры
11к
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