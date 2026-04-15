Россия ударила по Днепру: первые подробности
В Днепре в результате вражеского удара произошло возгорание административного здания, предварительно обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. Информация о последствиях удара уточняется.
Атака РФ на Днепр – что известно
Как мы писали, во вторник, 14 апреля, в Днепре прогремели мощные взрывы . Так, РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры, на месте возник пожар. Есть погибшие и раненые.
Баллистическая ракета попала в район, где находились люди, в том числе в автомобилях. Многие из них погибли на месте. По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти погибших и десятках раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. На месте атаки работают спасатели и медики, ликвидируя последствия удара и оказывая помощь пострадавшим.