Россия ударила по Днепру: первые подробности

Дрон / © ТСН.ua

Враг нанес удар по Днепру. В результате атаки в городе вспыхнуло административное здание.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. Информация о последствиях удара уточняется.

Атака РФ на Днепр – что известно

Как мы писали, во вторник, 14 апреля, в Днепре прогремели мощные взрывы . Так, РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры, на месте возник пожар. Есть погибшие и раненые.

Баллистическая ракета попала в район, где находились люди, в том числе в автомобилях. Многие из них погибли на месте. По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти погибших и десятках раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. На месте атаки работают спасатели и медики, ликвидируя последствия удара и оказывая помощь пострадавшим.