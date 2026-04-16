Россия ударила по Днепру: погиб человек, масштабные пожары в городе (фото)

Атака на Днепр

В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Днепр . По предварительным данным, в результате удара погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

В городе зафиксированы многочисленные очаги возгорания – горят жилые дома, гаражи и автомобили. Враг попал по жилым кварталам, что повлекло за собой значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Также повреждено учебное заведение. На местах работают спасатели и все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр количество пострадавших возросло до 10 человек, семеро из них госпитализированы.