Россия ударила по Днепру: погиб человек, масштабные пожары в городе (фото)
Один человек погиб в результате российской атаки на Днепр — в городе вспыхнули масштабные пожары и разрушения.
В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Днепр . По предварительным данным, в результате удара погиб один человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
В городе зафиксированы многочисленные очаги возгорания – горят жилые дома, гаражи и автомобили. Враг попал по жилым кварталам, что повлекло за собой значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Также повреждено учебное заведение. На местах работают спасатели и все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.
Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что в результате российской атаки на Днепр количество пострадавших возросло до 10 человек, семеро из них госпитализированы.