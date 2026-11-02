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Россия ударила по домам в Сумской области: из-под завалов достали тело погибшего
После попадания загорелся частный дом, а под его завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.
Российские войска нанесли удар по жилому сектору Николаевской общины Сумской области. В результате атаки один человек погиб, еще один получил травмы. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В результате попадания загорелся частный дом. Во время аварийно-изыскательских работ спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека.
По предварительной информации, повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки.
Спасатели ГСЧС совместно с работниками местных пожарных команд ликвидировали пожар.
Российские атаки 2 ноября: что известно о последствиях
Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне атаковали Николаевскую общину двумя ударными беспилотниками. Погибшим оказался муж, а его жена получила тяжелые ранения. Женщину госпитализировали. Один частный дом полностью уничтожен, еще пять повреждены.
Напомним, в ночь на 2 ноября Россия также массированно атаковала Одессу. Повреждена жилищная, гражданская и энергетическая инфраструктура, в частности объект ДТЭК. Разрушена пекарня, пострадали пять человек.
Кроме того, кафиры ударили управляемыми авиабомбами по Изюму на Харьковщине. Под удар попали четырехэтажный жилой дом и почтовое отделение, загорелись автомобили. Один человек погиб, по меньшей мере 11 пострадали, в том числе 11-летний мальчик, испытавший острую реакцию на стресс.