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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по домам в Сумской области: из-под завалов достали тело погибшего

После попадания загорелся частный дом, а под его завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Удар по Сумщине

Удар по Сумщине

Российские войска нанесли удар по жилому сектору Николаевской общины Сумской области. В результате атаки один человек погиб, еще один получил травмы. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате попадания загорелся частный дом. Во время аварийно-изыскательских работ спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека.

По предварительной информации, повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки.

Спасатели ГСЧС совместно с работниками местных пожарных команд ликвидировали пожар.

Российские атаки 2 ноября: что известно о последствиях

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне атаковали Николаевскую общину двумя ударными беспилотниками. Погибшим оказался муж, а его жена получила тяжелые ранения. Женщину госпитализировали. Один частный дом полностью уничтожен, еще пять повреждены.

Напомним, в ночь на 2 ноября Россия также массированно атаковала Одессу. Повреждена жилищная, гражданская и энергетическая инфраструктура, в частности объект ДТЭК. Разрушена пекарня, пострадали пять человек.

Кроме того, кафиры ударили управляемыми авиабомбами по Изюму на Харьковщине. Под удар попали четырехэтажный жилой дом и почтовое отделение, загорелись автомобили. Один человек погиб, по меньшей мере 11 пострадали, в том числе 11-летний мальчик, испытавший острую реакцию на стресс.

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