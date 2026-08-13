Атака РФ на Краматорск 13 августа / © Донецька ОДА

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Вечером 13 августа российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска. В результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, начальник ОВА Вадим Филашкин.

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Атака РФ на Краматорск — что известно

Отмечается, что атака произошла вечером с 20:30 до 20:56. За это время россияне нанесли восемь ударов по Краматорску и поселку Беленькое, предварительно авиабомбами.

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В Краматорске попали в жилищный сектор и повредили многоэтажку. Информацию о других разрушениях сейчас уточняют. По последним данным, в результате вечерних ударов по меньшей мере один человек погиб и еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

«Россия снова превратила обычный вечер в городе в смертельную опасность. Это не случайность и не ошибка — так враг воюет против наших людей», — заявил Филашкин.

На местах попаданий работают все ответственные и профильные службы. Они оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, а также устанавливают окончательные последствия вражеской атаки.

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Напомним, в Одесской области враг второй раз за день ударил по пассажирскому поезду — вспыхнул пожар, на месте работают все спасательные службы.

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Также россияне пытаются захватить Лиман в Донецкой области. Россияне рассматривают город как плацдарм для наступления в направлении Славянска и Краматорска.

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