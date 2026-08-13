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Россия ударила по дому в Краматорске: есть погибший и немало пострадавших — что известно
РФ выпустила авиабомбы по жилым районам Краматорска.
Вечером 13 августа российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска. В результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, начальник ОВА Вадим Филашкин.
Атака РФ на Краматорск — что известно
Отмечается, что атака произошла вечером с 20:30 до 20:56. За это время россияне нанесли восемь ударов по Краматорску и поселку Беленькое, предварительно авиабомбами.
В Краматорске попали в жилищный сектор и повредили многоэтажку. Информацию о других разрушениях сейчас уточняют. По последним данным, в результате вечерних ударов по меньшей мере один человек погиб и еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести.
«Россия снова превратила обычный вечер в городе в смертельную опасность. Это не случайность и не ошибка — так враг воюет против наших людей», — заявил Филашкин.
На местах попаданий работают все ответственные и профильные службы. Они оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, а также устанавливают окончательные последствия вражеской атаки.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Одесской области враг второй раз за день ударил по пассажирскому поезду — вспыхнул пожар, на месте работают все спасательные службы.
Также россияне пытаются захватить Лиман в Донецкой области. Россияне рассматривают город как плацдарм для наступления в направлении Славянска и Краматорска.