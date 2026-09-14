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- Украина
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Россия ударила по дороге в Павлограде: есть погибший и раненые
Из-за обстрела Россией Павлограда погиб человек, еще 5 — получили ранения.
Российские войска продолжают терроризировать Павлоград Днепропетровской области. Днем оккупанты нанесли удар прямо по дороге в городе.
Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
В результате атаки погиб один человек, еще пять человек получили ранения.
«Искренние соболезнования семье погибшего. Всем пострадавшим — скорейшее выздоровление», — отмечается в сообщении.
Сейчас от окрестностей Павлограда до линии фронта по прямой около 80 километров.
Жителей города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и максимально соблюдать правила безопасности.
Напомним, Россия днем 10 сентября атаковала Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли пять человек, еще по меньшей мере 67 получили ранения, среди них восемь детей. Из-за атаки вспыхнули автомобили, торговые павильоны и магазины. Около 90% поврежденных построек — коммерческие объекты. Во время ликвидации последствий также пострадали два спасателя ГСЧС.