Россия ударила по двум областным центрам бомбами и дронами: погибла женщина, много раненых

Удар по Херсону

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Прошедшие сутки и утро отразились очередной эскалацией вражеских атак по гражданской и критической инфраструктуре нескольких регионов Украины. Оккупанты нанесли авиаудар по Херсону, атаковали беспилотниками заправку в Харькове и попали в железнодорожные объекты на Полтавщине. Медики оказывают помощь десяткам пострадавших, а оперативные службы ликвидируют последствия попаданий.

Авиаудар по Херсону: количество пострадавших выросло до 10

Число пострадавших в результате российского авиаудара по Херсону возросло.

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В больницу доставили еще 10 пострадавших в возрасте от 21 до 72 лет. Среди них — 59-летняя, 72-летняя, 63-летняя и 61-летняя женщины, а также 48-летняя, 40-летняя, 25-летняя, 70-летняя и 65-летняя мужчины и 21-летняя девушка. Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.

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У большинства пострадавших медики диагностировали взрывчатые травмы и акубаротравмы. Также есть пациенты с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами, ушибными и обломочными ранениями. Одна 72-летняя женщина была госпитализирована в хирургическое отделение.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В Харькове беспилотник попал в АЗС

В Харькове вражеский дрон попал по АЗС.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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«Попадание вражеского ударного БПЛА по АЗС в Шевченковском районе», — отметил Терехов.

Удар по железной дороге в Полтавской области

Враг еще раз атаковал Полтавщину.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич в Telegram.

Зафиксировано падение БПЛА на открытой территории в Миргородском районе.

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Также беспилотник попал в объект железнодорожной инфраструктуры в Лубенском районе.

По состоянию на данный момент информации о травмированных в экстренные службы не поступало.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области, применив FPV-дрон. В момент удара в маршрутке находились гражданские пассажиры.

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