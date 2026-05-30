Россия ударила по двум поездам в большом областном центре: есть погибший и раненые

Во время длительного обстрела Запорожья российская террористическая армия нанесла удар по железной дороге, повредив электровоз и тепловоз.

Атака "Шахедов"

Атака "Шахедов"

Российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье, в результате чего погиб машинист, еще двое работников получили ранения.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

В сообщении уточнили, что атака произошла в субботу, 30 мая, около полудня. В результате вражеского удара были повреждены электровоз и тепловоз.

Самым трагическим последствием атаки стала гибель машиниста.

Также травмы получили двое железнодорожников. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Компания заявила, что окажет всю необходимую поддержку семье погибшего работника, а также помощь пострадавшим железнодорожникам.

В «Укрзализныце» отметили, что российские войска продолжают атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины, но несмотря на это железнодорожники продолжают обеспечивать перевозки пассажиров и грузов в условиях войны.

Напомним, с утра 30 мая российские беспилотники несколькими волнами атаковали Запорожье. В городе произошли «прилеты» .

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия сместила акцент атак с энергетики на железнодорожную инфраструктуру Украины.

