- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 255
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по двум поездам в большом областном центре: есть погибший и раненые
Во время длительного обстрела Запорожья российская террористическая армия нанесла удар по железной дороге, повредив электровоз и тепловоз.
Российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье, в результате чего погиб машинист, еще двое работников получили ранения.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
В сообщении уточнили, что атака произошла в субботу, 30 мая, около полудня. В результате вражеского удара были повреждены электровоз и тепловоз.
Самым трагическим последствием атаки стала гибель машиниста.
Также травмы получили двое железнодорожников. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Компания заявила, что окажет всю необходимую поддержку семье погибшего работника, а также помощь пострадавшим железнодорожникам.
В «Укрзализныце» отметили, что российские войска продолжают атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины, но несмотря на это железнодорожники продолжают обеспечивать перевозки пассажиров и грузов в условиях войны.
Напомним, с утра 30 мая российские беспилотники несколькими волнами атаковали Запорожье. В городе произошли «прилеты» .
Ранее сообщалось, что российская террористическая армия сместила акцент атак с энергетики на железнодорожную инфраструктуру Украины.