Россия ударила по энергетическим объектам, применены аварийные отключения света — "Укрэнерго"

Во время массированной ракетной атаки 10 февраля российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Кроме того, в ночь на 10 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения. Атака продолжается, оставайтесь в укрытиях, берегите себя", — говорится в сообщении.

Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине продолжается. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и других регионах. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

Александр Харченко: импорт электроэнергии, графики отключений, платежки

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