Россия ударила по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине: есть серьезные разрушения

Россия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области, никто не пострадал.
Россия в ночь на 20 октября нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры и промышленному предприятию в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что под обстрел попал Криворожский район Днепропетровской области. По предварительной информации, люди не пострадали. На местах прилетов работают все службы.
Напомним, жителей Днепра и Днепропетровской области в течение дня, 20 октября, призвали максимально экономить электроэнергию, не пользоваться электроприборами и по возможности не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Россияне серьезно повредили около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей Украины.
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