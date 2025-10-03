Россия ударила по энергетике Донетчины: часть области без света

Отключение света / © ТСН.ua

В результате очередных вражеских обстрелов российские войска обесточили часть Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой ОВО.

Россияне продолжают целенаправленно избивать по критической инфраструктуре, сегодня их мишенью стала энергетика. Без света остались Дружковка и Константиновка полностью, а также некоторые Краматорские районы.

Местные органы и ответственные службы продолжают работать на местах. Восстановление электроснабжения начнется немедленно, как только разрешит ситуация безопасности.

Напомним, в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области.

На Черниговщине и Славутиче сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара.

Также жители города Днепра видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.