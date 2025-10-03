- Дата публикации
Россия ударила по энергетике Донетчины: часть области без света
Краматорск, Дружковка и Константиновка остались без электричества из-за атаки РФ.
В результате очередных вражеских обстрелов российские войска обесточили часть Донецкой области.
Об этом сообщили в Донецкой ОВО.
Россияне продолжают целенаправленно избивать по критической инфраструктуре, сегодня их мишенью стала энергетика. Без света остались Дружковка и Константиновка полностью, а также некоторые Краматорские районы.
Местные органы и ответственные службы продолжают работать на местах. Восстановление электроснабжения начнется немедленно, как только разрешит ситуация безопасности.
Напомним, в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области.
На Черниговщине и Славутиче сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара.
Также жители города Днепра видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.