Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по энергетике Донетчины: часть области без света

Краматорск, Дружковка и Константиновка остались без электричества из-за атаки РФ.

Автор публикации
Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В результате очередных вражеских обстрелов российские войска обесточили часть Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой ОВО.

Россияне продолжают целенаправленно избивать по критической инфраструктуре, сегодня их мишенью стала энергетика. Без света остались Дружковка и Константиновка полностью, а также некоторые Краматорские районы.

Местные органы и ответственные службы продолжают работать на местах. Восстановление электроснабжения начнется немедленно, как только разрешит ситуация безопасности.

Напомним, в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области.

На Черниговщине и Славутиче сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара.

Также жители города Днепра видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.

Дата публикации
Количество просмотров
262
Следующая публикация

