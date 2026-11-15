Россия ударила по энергетике: две области Украины частично остались без света

Россия атаковала энергетику / © Associated Press

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Россия 15 ноября в очередной раз атаковала энергетический объект. Из-за повреждений энергооборудования без света остались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах вынуждены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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«Все ответственные службы постоянно на связи и координируют свои действия. Как только разрешит ситуация безопасности, бригады энергетиков начнут ремонтные работы, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», – говорится в сообщении.

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Ситуация в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин заявил, что в результате вражеской атаки у части жителей Запорожской области исчезло электроснабжение. Все важнейшие объекты перешли на резервное питание.

«Все ответственные службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей. Понимаю, как сложна эта ситуация для каждого. Обо всех последующих изменениях обязательно буду сообщать», – написал он.

Ситуация в Днепропетровской области

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

Энергетики уже работают, чтобы возобновить электроснабжение. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

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Также работают Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить гаджеты и пользоваться интернетом.

Напомним, что В ДТЭК объяснили причины частых отключений света в городе Днепр новыми российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и перегрузку электросетей. Россия постоянно атакует электростанции и сети, по которым электроэнергия поступает в Днепр.

В компании объяснили, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в системе не хватает мощности, а передача электроэнергии к потребителям усложнилась. Поэтому Укрэнерго вынуждено вводить экстренные и стабилизационные отключения, чтобы избежать масштабных аварий.

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