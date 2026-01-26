- Дата публикации
Россия ударила по энергетике Харькова: часть города без света
Олег Синегубов сообщил о критических повреждениях энергосистемы.
В понедельник вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия попадания и пострадавшие
По информации Синегубова, в настоящее время около 80% города и области без электроэнергии. Кроме энергетического объекта под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура в Индустриальном районе города. В частности, зафиксированы повреждения двух школ. Известно о двух пострадавших гражданских, которые находятся под наблюдением медиков.
«Это была комбинированная атака — ракетные удары и БпЛА… Два человека получили ранения, они получают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил глава области.
Ситуация с энергоснабжением
Удар вызвал критическую ситуацию в энергосистеме региона. Из-за значительных разрушений энергетики были вынуждены ввести аварийные графики отключений, чтобы стабилизировать сеть.
«Под вражескими ударами оказалась наша энергетика — достаточно серьезные повреждения. Около 80% города Харькова и области сейчас без электроэнергии, потому что у нас действуют аварийные графики отключений», — отметил Олег Синегубов.
Восстановительные работы
Как сообщил Синегубов, на местах попаданий работают спасатели, энергетики и профильные службы. Главная задача в настоящее время — максимально быстро ликвидировать последствия атаки и начать возобновление подачи света в жилище. Синегубов заверил, что специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления энергоснабжения.
Напомним, Харьков подвергся новому вражескому обстрелу 26 января. Часть города осталась без света, а Индустриальный район пострадал от попадания баллистической ракеты по школе и жилым многоэтажкам. Есть пострадавшие.
После «прилетов» произошел блекаут: часть города ушла в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения. Жителям советуют временно выключить бытовые приборы по безопасности.