Россия ударила по энергетике Харькова: часть города без света

Энергетика / © Associated Press

В понедельник вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия попадания и пострадавшие

По информации Синегубова, в настоящее время около 80% города и области без электроэнергии. Кроме энергетического объекта под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура в Индустриальном районе города. В частности, зафиксированы повреждения двух школ. Известно о двух пострадавших гражданских, которые находятся под наблюдением медиков.

«Это была комбинированная атака — ракетные удары и БпЛА… Два человека получили ранения, они получают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил глава области.

Ситуация с энергоснабжением

Удар вызвал критическую ситуацию в энергосистеме региона. Из-за значительных разрушений энергетики были вынуждены ввести аварийные графики отключений, чтобы стабилизировать сеть.

«Под вражескими ударами оказалась наша энергетика — достаточно серьезные повреждения. Около 80% города Харькова и области сейчас без электроэнергии, потому что у нас действуют аварийные графики отключений», — отметил Олег Синегубов.

Восстановительные работы

Как сообщил Синегубов, на местах попаданий работают спасатели, энергетики и профильные службы. Главная задача в настоящее время — максимально быстро ликвидировать последствия атаки и начать возобновление подачи света в жилище. Синегубов заверил, что специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Напомним, Харьков подвергся новому вражескому обстрелу 26 января. Часть города осталась без света, а Индустриальный район пострадал от попадания баллистической ракеты по школе и жилым многоэтажкам. Есть пострадавшие.

После «прилетов» произошел блекаут: часть города ушла в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения. Жителям советуют временно выключить бытовые приборы по безопасности.