Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: люди остались без света

Черниговоблэнерго / © www.rbc.ua

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В результате очередного обстрела со стороны российских оккупационных войск получил повреждения объект энергетической инфраструктуры в Чернигове. Более 10 тысяч абонентов остались без света из-за вражеской атаки.

Об этом АО «Черниговоблэнерго» сообщило в Telegram.

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«В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточены более 10 тысяч абонентов в городе Чернигов», — говорится в сообщении.

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Специалисты отмечают, что энергетики готовы немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам, как только стабилизируется ситуация с безопасностью в городе.

Горожане призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о сроках возвращения света.

Ранее мы писали о том, что из-за атаки РФ в ночь на 13 июля без света остались почти 70 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговской области.

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