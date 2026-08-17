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- Украина
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Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: люди остались без света
Аварийно-восстановительные работы в Чернигове начнутся сразу после стабилизации ситуации безопасности в регионе.
В результате очередного обстрела со стороны российских оккупационных войск получил повреждения объект энергетической инфраструктуры в Чернигове. Более 10 тысяч абонентов остались без света из-за вражеской атаки.
Об этом АО «Черниговоблэнерго» сообщило в Telegram.
«В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточены более 10 тысяч абонентов в городе Чернигов», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что энергетики готовы немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам, как только стабилизируется ситуация с безопасностью в городе.
Горожане призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о сроках возвращения света.
Ранее мы писали о том, что из-за атаки РФ в ночь на 13 июля без света остались почти 70 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговской области.